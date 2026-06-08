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Аналитик Риттер призвал Россию помешать Западу обелять пособников нацистов

Экс-разведчик США заявил, что Запад искажает историю в своих интересах.

Источник: Комсомольская правда

Бывший американский разведчик Скотт Риттер призвал Россию не позволять Западу искажать исторические факты и обелять пособников нацизма. Свою позицию он выразил в интервью РИА Новости.

«Не позволяйте им [Западу] рассказывать историю, потому что тогда они исказят ее», — сказал он, комментируя ситуацию вокруг украинского нациста Ярослава Гунько, которого Канада отказалась выдавать.

Аналитик подчеркнул важность сохранения памяти об участниках дивизии СС «Галичина», эмигрировавших в Канаду. По его словам, даже в отношении уже умерших людей необходимо сохранять историческую оценку их действий.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о системных попытках Запада переписать историю Второй мировой войны. Фальсификации стали обязательным элементом информационной войны против Москвы. По ее словам, Запад не может простить России решающую роль в разгроме нацизма.

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