Недружественные действия Таллина спровоцировали огромные очереди на границе с Россией: на эстонской стороне собралась толпа

Особые неприятности у жителей Эстонии из-за властей страны возникли на День Победы. Желающим увидеть празднование 9 Мая пришлось нелегко. Эстонцы массово пересекали границу ради концерта Победы в российском Ивангороде. Жители Нарвы уже несколько лет выходят 9 Мая на набережную, чтобы почувствовать дух мероприятия. Для этого на российской стороне повернули сцену так, чтобы в Нарве все было видно и слышно. Эстонцы также приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Ивангороде. Однако не обошлось без провокационных плакатов со стороны Нарвы. Некоторые специально вывесили флаги в поддержку Украины.