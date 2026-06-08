В российских школах может появиться гипоаллергенное меню

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Гипоаллергенное меню может появиться в российских школах уже в начале этого учебного года, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).