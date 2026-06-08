Главные новости к утру 8 июня

Правящая партия Армении «Гражданский договор» набрала 51,71% голосов на парламентских выборах после подсчета 50% голосов. 8727026.
Беспилотник ударил по пассажирскому поезду Москва — Симферополь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Погиб помощник машиниста, машинист ранен. Движение пассажирских поездов в Крыму приостановили, пассажиров эвакуировали.
Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран вернуться к переговорам после обмена ударами между Ираном и Израилем.
В московских аэропортах Жуковский и Домодедово ввели ограничения на полеты.
По итогам первого квартала микрофинансовые организации показали рост портфеля займов почти на 5% при сокращении объема выдачи, на 6,4%.
Gloria Jeans хочет сдать в аренду или продать свои последние крупные производственные площадки в Ростовской области. Для поиска инвесторов основатель компании Владимир Мельников попросил содействия у Минпромторга.
Застройщик элитного проекта на Ленинском проспекте в центре Москвы, связанный с девелопером MR Group, привлек в проект партнера — Stone. Участие второго может быть формальным: для получения льготы по смене вида разрешенного использования участка, предполагают источники «Ъ».
Франция сможет размещать войска на Кипре после подписания соглашения о статусе вооруженных сил 8 июня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в кипрском правительстве.
Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на южном побережье Филиппин. Один человек погиб, четыре пострадали. Региональный центр предупреждения о цунами объявил тревогу. О риске цунами также сообщили в Индонезии и Японии.