Предприятия АПК и фермеры Красноярского края могут получить компенсацию на покупку племенного скота и птицы

Сельхозпроизводителям компенсируют часть затрат на приобретенный в 2025 году племенной материал. Заявки на участие в отборе в Минсельхозе края принимают до 15 июня. На государственную поддержку могут рассчитывать не только крупные сельхозпредприятия, но и малые фермерские хозяйства.
В перечне — крупный и мелкий рогатый скот, суточные цыплята яичного и мясного направления продуктивности, а также пчеломатки. Племенное животноводство в крае поддерживают из федерального и краевого бюджетов. Сельхозпредприятия, имеющие статус племенных хозяйств, получают субсидии.
В этом году 11 таких предприятий получили поддержку. Кроме того, на помощь при приобретении племенного материала могут рассчитывать предприятия АПК, реализующие инвестиционные проекты, которые включают строительство или модернизацию животноводческих объектов. Также затраты на приобретение нетелей, в том числе племенных коров, компенсируют сельхозкооперативам. Приобретенные с господдержкой племенные животные передаются для содержания в личные подсобные хозяйства граждан — членов кооперативов. На получение субсидии по этому направлению Минсельхоз края принимает документы до 12 июня.
«Приобретение племенного материала — одно из важнейших условий развития животноводства в агропромышленном комплексе. Это напрямую влияет на увеличение мясной и молочной продуктивности на предприятиях региона. Это направление поддержки способствует решению ключевой задачи отрасли по увеличению объемов производства продукции и соответствует целям нацпроекта “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности”», — отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.
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