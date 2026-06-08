Предприятия АПК и фермеры Красноярского края могут получить компенсацию на покупку племенного скота и птицы

В этом году 11 таких предприятий получили поддержку. Кроме того, на помощь при приобретении племенного материала могут рассчитывать предприятия АПК, реализующие инвестиционные проекты, которые включают строительство или модернизацию животноводческих объектов. Также затраты на приобретение нетелей, в том числе племенных коров, компенсируют сельхозкооперативам. Приобретенные с господдержкой племенные животные передаются для содержания в личные подсобные хозяйства граждан — членов кооперативов. На получение субсидии по этому направлению Минсельхоз края принимает документы до 12 июня.