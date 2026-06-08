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В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал

В России предложили ввести отцовский капитал в размере 2 млн рублей.

В России предложили ввести отцовский капитал в размере 2 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко.

По его словам, такую выплату могли бы получать семьи, в которых третий или последующий ребенок родился в одном браке.

«Если бы отец при рождении третьего ребенка в одной семье мог получить отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей, фактически на дополнительные 18 квадратных метров жилья, я считаю, что этот инструмент точно бы сработал», — сказал Сергей Рыбальченко.

Он отметил, что такая мера может стать дополнительной поддержкой для многодетных семей. В 40% случаев матери с тремя детьми уже не работают. Если в семье четверо детей, доля работающих женщин становится еще ниже. Поэтому дополнительная финансовая нагрузка ложится на отца. Представитель Общественной палаты считает, что отцовский капитал может не только поддержать семьи с детьми, но и стать стимулом для жилищного строительства.

Предложение прозвучало в рамках Петербургского международного экономического форума.