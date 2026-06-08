В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал

Он отметил, что такая мера может стать дополнительной поддержкой для многодетных семей. В 40% случаев матери с тремя детьми уже не работают. Если в семье четверо детей, доля работающих женщин становится еще ниже. Поэтому дополнительная финансовая нагрузка ложится на отца. Представитель Общественной палаты считает, что отцовский капитал может не только поддержать семьи с детьми, но и стать стимулом для жилищного строительства.