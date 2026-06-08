«Пуля чудом не задела ребенка»: в Хабаровске устроили стрельбу с балкона жилого дома

Очевидцы сообщили о стрельбе с верхних этажей дома № 169 на улице Краснореченской. Инцидент произошел в минувшую субботу. По словам свидетелей, вечером стреляли из пневматического оружия в сторону соседнего ресторана и находившихся на улице людей, в том числе женщины с ребенком. «Моя тетя с племянником вышли гулять, и в этот момент раздалось несколько выстрелов. Одна пуля попала в угол здания доставки суши, а следующая чуть не задела ребенка. Они быстро укрылись в здании, и никто не пострадал, но было очень страшно», — поделилась с корреспондентом «Губернии» жительница дома. По ее словам, соседи также сообщали о попадании в стекло детского сада, расположенного напротив, и в лобовое стекло одного из автомобилей — на нем осталось два скола. Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и участников инцидента.