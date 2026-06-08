Эксперт Есин: разрушенную систему профориентации удалось восстановить

«Другой вопрос, что эта система нуждается в донастройке, чтобы в каждом субъекте правильно понимали методику проведения профориентационной работы в школе и правильно выстраивали свои отношения с партнерами. Еще раз повторю, ключевая роль здесь — это работодатель. Система заключается не в том, что на школу должна быть повешена профориентационная работа. Школа — важный актор, который является для ребенка проводником, но школа не может отвечать за все, не может обладать соответствующей квалификацией во всех сферах. И в этом смысле очень важны мастера, которые встречают школьников в колледжах, в вузах, очень важно, как принимают их на предприятиях, проводя им экскурсии», — пояснил собеседник агентства.