Эксперт Есин: разрушенную систему профориентации удалось восстановить

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Систему профессиональной ориентации школьников, которая была разрушена при распаде Советского Союза, удалось восстановить в РФ, чтобы молодые люди могли получить более точное представление о том, чем занимаются конкретные специалисты на различных предприятиях, и выбирали карьеру осознанно, сообщил ТАСС директор Фонда гуманитарных проектов, выступающего оператором Единой модели профориентации «Билет в будущее», Иван Есин.
«Можно сказать, что сегодняшняя профориентация в школе, она восстановила системную работу, которой не было с советских времен. “Билет в будущее”, его цифровое ядро, — это онлайн-платформа, на которой 8 млн школьников уже зарегистрированы, и они ходят на мероприятия через эту платформу, оставляют свои отзывы. Задача, чтобы ребенок с 7 по 10 класс как минимум раз 10 попробовал разные специальности. И самое главное, что нет плохого результата профориентации: если школьник отказался от какой-то профессии, когда ее попробовал, это тоже правильный результат, значит, он более точно себя увидел в другом направлении», — сказал Есин.
Он отметил, что среди крупных мероприятий модели — курс «Россия — Мои горизонты», возможность получения первой профессии, возможность посещать профессиональные пробы мастер-классы, и ходить на реальные производственные площадки. Успешным он назвал опыт Всероссийской профориентационной недели, которая была организована совместно с Росмолодежью: благодаря ей школьники получили возможность посещать действующие заводы и видеть, как на самом деле работают инженеры, конструкторы и рабочие различных специальностей, каков реальный результат их труда, почему он важен и полезен.
«Другой вопрос, что эта система нуждается в донастройке, чтобы в каждом субъекте правильно понимали методику проведения профориентационной работы в школе и правильно выстраивали свои отношения с партнерами. Еще раз повторю, ключевая роль здесь — это работодатель. Система заключается не в том, что на школу должна быть повешена профориентационная работа. Школа — важный актор, который является для ребенка проводником, но школа не может отвечать за все, не может обладать соответствующей квалификацией во всех сферах. И в этом смысле очень важны мастера, которые встречают школьников в колледжах, в вузах, очень важно, как принимают их на предприятиях, проводя им экскурсии», — пояснил собеседник агентства.
Есин уточнил, что масштабная работа по развитию системы профориентации в России продолжается.
«Но, когда мы говорим, что мы калибруем сейчас профориентационную работу, мы не забываем, что помимо вот этой калибровки идет еще масштабная работа просто по посещению школьниками разного рода предприятий, колледжей, где они могут уже в формате действительно профессиональной пробы ознакомиться с той или иной профессией», — добавил он.
О модели профориентации.
Фонд гуманитарных проектов реализует проект Единой модели профориентации для школьников 6−11 классов при поддержке Минпросвещения РФ, он направлен на то, чтобы помочь подросткам сделать осознанный выбор профессиональной траектории, соединить их интересы и способности с реальным заказом экономики. Главный инструмент цифровой экосистемы профессионального самоопределения — портал «Билет в будущее». Помимо миллионов школьников в проекте участвуют более 188 тыс. педагогов, и в 2025—2026 учебном году 75 субъектов РФ разработали 280 региональных занятий с учетом региональной специфики.