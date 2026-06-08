В год своего 20-летия Фанпарк «Бобровый лог» провел традиционную экоакцию «Чисто Базаиха»

«С большим удовольствием участвую в этой акции. Во-первых, сегодня праздник, во-вторых, мы собрались в великолепном месте, которое само по себе побуждает к более внимательному отношению к природе. Ну, и, конечно, 20 лет “Бобровому логу” — это замечательная дата. Мне кажется, очень показательно, что сегодня здесь красноярцы всех возрастов, начиная от школьников, и заканчивая ветеранами, многие из которых помогают природе уже много лет. Поэтому спасибо большое за организацию таких добрых дел!».