В год своего 20-летия Фанпарк «Бобровый лог» провел традиционную экоакцию «Чисто Базаиха»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске 5 июня в Фанпарке «Бобровый лог» стартовал новый сезон экомарафона «Понеслось» компании «Норникель». Уже по традиции его открыла ежегодная экологическая акция «Чисто Базаиха».
На уборку вышли волонтеры Фанпарка «Бобровый лог», Енисейского речного пароходства, нацпарка «Красноярские Столбы». К ним присоединились представители администрации Свердловского района, компании T2, Гуманитарного добровольческого корпуса Красноярского края, участники трудового отряда главы города, ветераны, студенты и неравнодушные жители города.
Традиционно они убрали мусор с берегов реки Базаиха и экотропы у верхней станции канатной дороги К1 Фанпарка «Бобровый лог».
В солнечный день участников разделили на команды. Одни работали вдоль Базаихи, другие очищали от мусора Бобровый остров, третьи поднялись к экотропе на входе в нацпарк «Красноярские Столбы».
У волонтеров был общий принцип работы: завершил свой участок — переходи помогать соседям. Так уборка превратилась в настоящую командную работу, благодаря чему ни один участок не остался без внимания.
Как отметил генеральный директор Фанпарка «Бобровый лог» Валерий Ильичев, ежегодно экоакция собирает более 100 участников.
«В 2022 году мои коллеги провели оценку состояния реки Базаиха и выявили ряд участков, где регулярно скапливается мусор. Именно тогда и появилась экологическая акция “Чисто Базаиха”, цель которой, очистка русла реки и прилегающей территории, а также привлечение внимания к вопросам бережного отношения к окружающей среде.
Экологическая повестка является важной частью деятельности Фанпарка «Бобровый лог». Наша команда на постоянной основе реализует проекты, направленные на сохранение природной среды и повышение экологической культуры жителей и гостей Красноярска.
В этом году акция «Чисто Базаиха» проходит в рамках празднования 20-летия Фанпарка и стала частью большой юбилейной программы. Для нас это не только возможность отметить важную дату, но и внести вклад в сохранение уникальной природы территории, на которой развивается и работает «Бобровый лог» — сказал Валерий Ильичев.
Заместитель директора по коммуникациям Красноярского представительства компании «Норникель» Елена Харламова также подчеркнула, что экоакция не только сформировала вокруг себя целое сообщество активных горожан, но и стала частью системной работы «Норникеля» по развитию корпоративного волонтерства:
«Норникель» уже много лет реализует волонтерские проекты в Красноярске: мы помогаем благоустраивать территорию Нацпарка «Красноярские Столбы», проводим экологические акции, привлекая к ним не только наших сотрудников, но и студентов, ветеранов и неравнодушных жителей. Эта деятельность для компании — важный инструмент по формированию социального капитала территории, и сейчас наша основная задача — создать в Красноярске устойчивую среду корпоративного волонтерства.".
Многие участники акции «Чисто Базаиха» не первый год приходят для того, чтобы сделать любимое место отдыха горожан чище. Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Ирина Субочева назвала участие в акции символичным, поскольку уборка в этот раз проходит в День эколога:
«С большим удовольствием участвую в этой акции. Во-первых, сегодня праздник, во-вторых, мы собрались в великолепном месте, которое само по себе побуждает к более внимательному отношению к природе. Ну, и, конечно, 20 лет “Бобровому логу” — это замечательная дата. Мне кажется, очень показательно, что сегодня здесь красноярцы всех возрастов, начиная от школьников, и заканчивая ветеранами, многие из которых помогают природе уже много лет. Поэтому спасибо большое за организацию таких добрых дел!».
Зинаида Пергунова — одна из тех, кто участвует в экологических уборках уже 15 лет. «В первые годы мусора было очень много. Сейчас люди стали внимательнее: больше следят за собой и за тем, что оставляют после себя. Это не может не радовать», — сказала она.
Рядом с ветеранами — молодые экоактивисты.
Студентка Суриковского художественного училища Лиза пришла на акцию вместе с однокурсниками: «Мы и с друзьями погуляли, и смогли помочь сделать город чище. Это здорово».
Экологические акции в «Бобровом логе» проводится ежегодно с 2011 года. Красноярцы и гости города с большим удовольствием принимают участие в акции и участвуют в уборке территории нацпарка и Фанпарка «Бобровый лог». С 2018 года акция проводится в рамках экологического марафона компании «Норникель» — «Понеслось». Начавшийся с обычных субботников, эко-марафон сегодня стал центральным событием волонтерской программы компании. Он включает в себя мероприятия по благоустройству городской среды во всех городах-участниках и просветительскую работу в области экологии.