Концессионное соглашение о создании станции снеготаяния в Нижнем Новгороде не расторгнуто

Напомним, что весной 2023 года мэрия заключила концессионное соглашение с ООО «Чистые улицы Приволжья» на строительство станции снеготаяния в Московском районе. На эти цели направили почти 2,3 млрд рублей, а соглашение было рассчитано до 2043 года. Возводить станцию планировали на улице Коминтерна — на земельном участке площадью 10 тысяч квадратных метров.