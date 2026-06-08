Концессионное соглашение о создании станции снеготаяния в Нижнем Новгороде не расторгнуто

Судебные разбирательства между городской администрацией и инвестором в отношении расторжения концессионного соглашения о создании станции снеготаяния в Московском районе Нижнего Новгорода не завершены. Об этом ИА «Время Н» сообщили в городском департаменте экономического развития и инвестиций.
Напомним, что весной 2023 года мэрия заключила концессионное соглашение с ООО «Чистые улицы Приволжья» на строительство станции снеготаяния в Московском районе. На эти цели направили почти 2,3 млрд рублей, а соглашение было рассчитано до 2043 года. Возводить станцию планировали на улице Коминтерна — на земельном участке площадью 10 тысяч квадратных метров.
В конце того же 2023-го проект станции получил положительное заключение экспертизы. Оно было выдано 28 ноября.
По состоянию на начало 2024 года концессионер вел работы по проектированию.
В конечном счете сроки сдачи объекта были сорваны. Администрация Нижнего Новгорода обратилась в суд по поводу расторжения соглашения о строительстве станции снеготаяния в Московском районе.
В настоящее время судебные разбирательства не завершены.