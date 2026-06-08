Пермь в начале августа примет фестиваль электронной музыки SBS FEST 2026

Организаторы представили хедлайнера фестиваля. В этом году им станет «Грязный Рамирес». Исполнитель также известный как RAM. Это один из самых быстрых, техничных и неоднозначных рэп-исполнителей России. В число его нашумевших и неожиданных треков вошла коллаборация с Юлией Савичевой и Gydra — «Синоним слова боль».