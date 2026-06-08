Ветклиника в Шушенском торговала препаратами без лицензии

В Шушенском ветклиника игнорировала предостережения и продавала ветпрепараты без лицензии. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю.
28 мая специалисты Россельхознадзора провели внеплановую контрольную закупку в ветеринарной клинике «БАГИРА-РА» в Шушенском. В ходе проверки приобрели глазные капли, подтвердив, что клиника торгует лекарствами.
Ранее при мониторинге системы «Честный знак» выяснили, что клиника продаёт препараты без лицензии. Владельцу дважды выносили предостережения, но нарушения не устранили. Это и стало поводом для контрольной закупки.
Материалы переданы в суд для возбуждения административного дела по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
В управлении отметили, что хранить лекарства для ветеринарии без лицензии можно, если они используются только для лечения, содержания и разведения животных. Продажа же требует лицензии.
Ранее мы сообщали, что в Красноярский край привезли более 60 тысяч тонн импортных овощей и фруктов.