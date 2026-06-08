Юран покинул пост тренера «СКА-Хабаровска» спустя 2 недели после назначения

ХАБАРОВСК, 8 июня. /ТАСС/. Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Уточняется, что специалист не сможет приступить к обязанностям главного тренера клуба по семейным обстоятельствам. В связи с этим Юран обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности. О назначении Юрана было объявлено 25 мая. Главным тренером хабаровской команды стал Михаил Семенов.
Юрану 56 лет, с 1 июля по 29 октября 2025 года он возглавлял турецкий «Серик Беледиеспор». Прежде Юран работал в тренерском штабе московского «Спартака», возглавлял московский «Алмаз», ставропольское «Динамо», латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, ярославский «Шинник», казахстанский «Локомотив», азербайджанский «Симург», новосибирскую «Сибирь», калининградскую «Балтику», армянский клуб «Мика», красногорский «Зоркий», подмосковные «Химки» и «Пари Нижний Новгород».