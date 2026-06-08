Юран покинул пост тренера «СКА-Хабаровска» спустя 2 недели после назначения

Уточняется, что специалист не сможет приступить к обязанностям главного тренера клуба по семейным обстоятельствам. В связи с этим Юран обратился к руководству клуба с просьбой об освобождении его от должности. О назначении Юрана было объявлено 25 мая. Главным тренером хабаровской команды стал Михаил Семенов.