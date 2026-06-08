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Эксперт Раилко: Поиски Усольцевых эффективны до середины июня

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, могут оставаться эффективными только до середины июня. Об этом рассказал бывший спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисковой операции осенью 2025 года.

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей во время похода в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, могут оставаться эффективными только до середины июня. Об этом рассказал бывший спасатель Юрий Раилко, участвовавший в поисковой операции осенью 2025 года.

По его словам, после схода снега у поисковиков остается ограниченное время для работы на местности. Раилко отметил, что сейчас условия еще позволяют обследовать территорию.

— У них осталось время, пока трава не выросла активно и есть возможность поискать еще. Потом, когда трава поднимется, там искать уже смысла нет, — заявил он в беседе с ТАСС.

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с их пятилетней дочерью перестали выходить на связь во время туристического похода в сентябре 2025 года. После того как женщина не появилась на рабочем месте, начались первые поисковые мероприятия, которые впоследствии стали крупнейшими в истории региона.

Тогда к обследованию местности привлекли свыше 1,5 тысячи человек. В ходе первичного осмотра транспортного средства семьи следователи не обнаружили туристического снаряжения. «Вечерняя Москва» рассказала, как шли поиски семьиУсольцевых и какие версии их исчезновения есть у следствия.