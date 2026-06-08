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Россия в 2030 году может принять 16 миллионов туристов, заявил Чернышенко

Чернышенко: к 2030 году число иностранных туристов в РФ может вырасти до 16 млн.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости. Ежегодный поток зарубежных туристов в Россию к 2030 году может вырасти до 16 миллионов человек, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В 2026-м рассчитываем принять до 7 миллионов зарубежных гостей, а к 2030-му — выйти на ежегодный показатель в 16 миллионов», — сказал Чернышенко.

Он напомнил, что в 2025 году Россию посетили почти 6 миллионов иностранных туристов.

Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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