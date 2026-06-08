На каких улицах Калининграда не будет света 8 июня

В Калининграде в понедельник, 8 июня, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 без электричества останутся улицы:
Багратиона, 29−29а, 31−33, 35−37, 39−41, 43−47; Богдана Хмельницкого, 59, 61−61а, 71−77, 79, 81−87, 115; Красноармейская, 1−5, 7−11, 13−17, 19−29; Эпроновская, 1; Камская, 7−9, 11, 33−35, 37, 39, 41, 43, 45; Киевская, 159−161.
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