Умер Глеб Малечкин, основатель ленинградской рок-группы «Опасные соседи»

«Опасные соседи» играли в жанрах рок-н-ролл и бабблгам. О группе узнали широко в 1987—1988 годах после рок-фестивалей в Прибалтике и Ленинграде. Состав много раз менялся, но Малечкин неизменно оставался гитаристом и вокалистом. Группа сотрудничала с «ДДТ». В дискографии коллектива — магнитоальбомы, виниловые пластинки и сборники. Последний крупный из них вышел в 2000 году.