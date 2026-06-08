Стало известно, какую угрозу жара может принести ЧМ-2026

Обработка данных с Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года (из 63 матчей были проанализированы 57) продемонстрировала, что 31 игра, или 54% от общего числа, проводилась при индексе тепловой нагрузки 28 и выше. В двух встречах этот показатель превысил отметку в 32 . Когда индекс тепловой нагрузки достигает 32 , риск получения теплового удара классифицируется как экстремальный — согласно регламенту ФИФА, при таких условиях необходимо делать паузы для охлаждения игроков или вовсе переносить матч.
Ученые установили прямую зависимость между погодными условиями и физическими показателями футболистов. Чем выше тепловая нагрузка и температура воздуха, тем меньше общая дистанция, которую спортсмены преодолевают на любой скорости. Кроме того, избыточная влажность приводит к заметному снижению интенсивности бега на высоких скоростях.
В деле организатора туров для блогеров появились новые эпизоды мошенничества.