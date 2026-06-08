Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какую угрозу жара может принести ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу, который начнется 11 июня и впервые пройдет сразу в трех странах — Канаде, Мексике и США, — рискует оказаться под угрозой из-за аномальной жары.

Чемпионат мира по футболу, который начнется 11 июня и впервые пройдет сразу в трех странах — Канаде, Мексике и США, — рискует оказаться под угрозой из-за аномальной жары. По прогнозам, 2026 год войдет в число самых знойных за весь период метеонаблюдений.

Обработка данных с Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года (из 63 матчей были проанализированы 57) продемонстрировала, что 31 игра, или 54% от общего числа, проводилась при индексе тепловой нагрузки 28  и выше. В двух встречах этот показатель превысил отметку в 32 . Когда индекс тепловой нагрузки достигает 32 , риск получения теплового удара классифицируется как экстремальный — согласно регламенту ФИФА, при таких условиях необходимо делать паузы для охлаждения игроков или вовсе переносить матч.

Ученые установили прямую зависимость между погодными условиями и физическими показателями футболистов. Чем выше тепловая нагрузка и температура воздуха, тем меньше общая дистанция, которую спортсмены преодолевают на любой скорости. Кроме того, избыточная влажность приводит к заметному снижению интенсивности бега на высоких скоростях.

В деле организатора туров для блогеров появились новые эпизоды мошенничества.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше