Пит-стоп в «Формуле-1»: командная тактика за пределами скорости болида

Но андеркат не работает автоматически. Новому комплекту может понадобиться время для набора рабочего состояния, а выезд в трафик уничтожает расчёт. Есть и обратный вариант: пилот остаётся на трассе дольше, сохраняет хороший темп на старых шинах и получает позицию после более поздней остановки. В гонке важна не сама свежесть резины, а совпадение темпа, пространства и момента.