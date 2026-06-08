«Ростелеком» и правительство Республики Тыва договорились о долгосрочном цифровом сотрудничестве

«Наша компания готова делиться с правительством Тывы доказавшими свою эффективность цифровыми технологиями, а также опытом и экспертизой команды для повышения качества и безопасности жизни в республике. Мы очень ответственно и масштабно развиваем направление кибербезопасности, значение которой сложно переоценить в цифровом мире. Наше сотрудничество нацелено на создание единого контура информационной безопасности для системной защиты конфиденциальных и персональных данных, а также критически важных информационных ресурсов республики», — отметил Михаил Осеевский, президент «Ростелекома».