В Хабаровском районе убрали свалку с останками животных у Заозёрного

В Хабаровском районе ликвидировали незаконную свалку в районе села Заозёрное. Работы провёл сектор по охране окружающей среды районной администрации, сообщили в канале администрации Хабаровского муниципального района.
На месте нашли не только бытовой и строительный мусор, но и биологические отходы крупного рогатого скота, включая части туш. Специалисты вывезли опасные отходы, очистили береговую линию водоёма и прилегающую территорию.
Всего с участка собрали и вывезли около 550 килограммов мусора. Для окрестностей села Заозёрное это уже не первый тревожный сигнал: в администрации отмечают, что в последнее время вокруг населённого пункта стало появляться всё больше свалок.
В секторе по охране окружающей среды заявили, что работу по выявлению таких мест усилят. Нарушителей намерены привлекать к ответственности, поскольку стихийные свалки загрязняют почву, воду и создают угрозу санитарной безопасности.
Жителям напоминают: бытовой, строительный и биологический мусор нельзя оставлять в лесу, у водоёмов и на окраинах поселений. За нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность.