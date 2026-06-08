Два человека погибли при падении частного самолета в Доминикане

Два пилота частного самолета с американским номером погибли в результате авиакатастрофы, произошедшей недалеко от города Ла-Романа в Доминиканской Республике. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в La Nación.
По данным издания, трагедия случилась, когда Gulfstream G200 пытался совершить аварийную посадку в местном аэропорту. При приземлении самолет взорвался. Сам лайнер вылетел из Пуэрто-Рико и направлялся в американский Хьюстон.
Согласно информации от Доминиканского института гражданской авиации (IDAC), пилот запросил аварийную посадку из-за неисправности — тогда самолет находился в 16 морских милях от Ла-Романы.
Судно было зарегистрировано в США на компанию, которая специализируется на бизнес-авиации. Никаких других пассажиров, кроме двух пилотов, на борту не было, уточнили в газете.
27 мая самолет Ан-2 также потерпел крушение в Павлодарской области Казахстана. Авиакатастрофа произошла в районе села Железинка. Судно выполняло авиационно-химические работы, в ходе которых задело линии электропередачи.