В Красноярске появится новый мурал на улице Свердловская

Ночью 8 июня в Красноярске начали работу над первым в 2026 году муралом — рисунок появится на фасаде жилого дома № 131 по улице Свердловская. Как пишет в социальных сетях руководитель краевого агентства печати и массовых коммуникаций Ирина Брежнева, героиней нового изображения станет Елена Крутовская.