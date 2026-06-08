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В Красноярске появится новый мурал на улице Свердловская

В Красноярске начали работу над первым в 2026 году муралом.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 8 июня в Красноярске начали работу над первым в 2026 году муралом — рисунок появится на фасаде жилого дома № 131 по улице Свердловская. Как пишет в социальных сетях руководитель краевого агентства печати и массовых коммуникаций Ирина Брежнева, героиней нового изображения станет Елена Крутовская.

Мурал войдет в серию «Мы красноярцы», посвященную знаменитым жителям нашего города.

Елена Александровна Крутовская — известный орнитолог, старший научный сотрудник и основательница в заповеднике «Столбы» приюта для животных, пострадавших от браконьеров. Позже «Приют Доктора Айболита» стал фундаментом для создания парка флоры и фауны «Роев ручей».

Ранее мы писали, что в Красноярске 1 сентября в школы пойдут почти 13,5 тысяч первоклассников.