В Волгоградской области выросли выбросы в воздух

Областное управление Роспотребнадзора отобрало 8016 проб атмосферного воздуха в жилой застройке и вдоль автомагистралей крупных городов. Превышение разовых предельно допустимых концентраций обнаружили в 28 случаях. Для сравнения, в 2024 году показатель составлял 0,24%, а в 2023 году — 0,2%. Среди загрязняющих веществ выявили диоксид серы, дигидросульфид, диоксид углерода, аммиак, формальдегид и диоксид азота. Чаще других норматив превышал формальдегид — в 3 из 390 проб.