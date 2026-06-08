В Волгоградской области выросли выбросы в воздух

Волгоградская область показала рост доли проб воздуха с превышением норм по вредным веществам. По итогам 2025 года специалисты Роспотребнадзора в регионе выявили нарушения в 0,35% исследованных проб, что выше показателей двух предыдущих лет.
Областное управление Роспотребнадзора отобрало 8016 проб атмосферного воздуха в жилой застройке и вдоль автомагистралей крупных городов. Превышение разовых предельно допустимых концентраций обнаружили в 28 случаях. Для сравнения, в 2024 году показатель составлял 0,24%, а в 2023 году — 0,2%. Среди загрязняющих веществ выявили диоксид серы, дигидросульфид, диоксид углерода, аммиак, формальдегид и диоксид азота. Чаще других норматив превышал формальдегид — в 3 из 390 проб.
Общая доля проб с превышением разовой предельно допустимой концентрации вредных веществ в крупных городах Волгоградской области в 2025 году составила 0,35%, — сообщили в Роспотребнадзоре по итогам проведенных исследований.
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