Могут ли отчислить из школы ребёнка на каникулах?

Иногда учителя в серцах грозят ученикам такой мерой, но действительно ли можно её применять?
У школьников начались летние каникулы. Педагоги, уставшие от баловства и непослушания отдельных учеников, иногда в сердцах грозят отчислить их во время летних каникул. Возможно ли такое?
«За неоднократное совершение дисциплинарных проступков обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, могут отчислить из организации, осуществляющей образовательную деятельность. Но если ребёнок младше вышеуказанного возраста, болеет или находится на каникулах, имеет ограниченные возможности здоровья, а также если сроки ранее применённых к нему мер (выговора или замечания) истекли или были сняты, то отчислить его из школы за дисциплинарный проступок не могут», — информирует специалист Министерства образования Ольга Бредова.
По словам эксперта, решение об отчислении принимается с учётом мнения родителей и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а если речь идёт о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, — то с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
В целом же отчисление применяется, если иные меры педагогического воздействия и дисциплинарного взыскания не дали результата, и дальнейшее пребывание ребёнка в школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников учебного заведения, а также нормальное функционирование организации.
Напомним, ранее опытные мамы, врач и психолог рассказали, как собрать ребёнка в летний лагерь.