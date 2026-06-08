Могут ли отчислить из школы ребёнка на каникулах?

«За неоднократное совершение дисциплинарных проступков обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, могут отчислить из организации, осуществляющей образовательную деятельность. Но если ребёнок младше вышеуказанного возраста, болеет или находится на каникулах, имеет ограниченные возможности здоровья, а также если сроки ранее применённых к нему мер (выговора или замечания) истекли или были сняты, то отчислить его из школы за дисциплинарный проступок не могут», — информирует специалист Министерства образования Ольга Бредова.