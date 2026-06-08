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Хабаровский музыкальный театр приглашает на концерт под открытым небом

Традиционное мероприятие пройдёт 20 июня 2026 года.

Источник: Хабаровский край сегодня

Симфонический оркестр Хабаровского музыкального театра 20 июня выступит под открытым небом на площадке Гродековского музея. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», уже традиционный летний концерт в этот раз посвятят закрытию 100-го театрального сезона.

Полюбившиеся многим песни советской и российской эстрады симфонический оркестр ХМТ исполнит под управлением дирижера Руслана Антипинского. Помимо этого, в программе — танцы вместе с артистами и совместное пение песен, которые дарят радость и приносят чувство ностальгии.

— Помните, как здорово мы провели время в прошлый раз — пели хором, танцевали под любимые песни и просто наслаждались атмосферой? Летом повторим этот вечер! — заверили в Хабаровском музыкальном театре.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о старте приема заявок на творческий межрегиональный фестиваль «Этнофест. Земля черного дракона». Он продлится до 30 июня этого года.