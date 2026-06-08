Хабаровский музыкальный театр приглашает на концерт под открытым небом

Симфонический оркестр Хабаровского музыкального театра 20 июня выступит под открытым небом на площадке Гродековского музея. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», уже традиционный летний концерт в этот раз посвятят закрытию 100-го театрального сезона.
Полюбившиеся многим песни советской и российской эстрады симфонический оркестр ХМТ исполнит под управлением дирижера Руслана Антипинского. Помимо этого, в программе — танцы вместе с артистами и совместное пение песен, которые дарят радость и приносят чувство ностальгии.
— Помните, как здорово мы провели время в прошлый раз — пели хором, танцевали под любимые песни и просто наслаждались атмосферой? Летом повторим этот вечер! — заверили в Хабаровском музыкальном театре.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о старте приема заявок на творческий межрегиональный фестиваль «Этнофест. Земля черного дракона». Он продлится до 30 июня этого года.