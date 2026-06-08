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Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 8 июня

Энергетики назвали адреса, где в Ростове в понедельник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 8 июня оставят без электричества сотни домов и тысячи людей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Майская, 15−23 и 14−28;

— улица 14-я линия, 1−7 и 2−16;

— улица 16-я линия, 1−9 и 2−14;

— улица 18-я линия, 12/73, 67, 67/1, 69, 90−98;

— улица Лекальная, 10−12;

— переулок Больничный, 1−27;

— переулок Лечебный, 21−27 и 18−28;

— улица 18-я линия, 67, 67/1, 73/12;

— улица 20-я линия, 50, 54, 60;

— улица Ченцова, 77;

— переулок Аэроклубовский, 15−31, 30;

— улица Портовая, 441−495;

— улица Сейнерная, 1−37, 2−58, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9;

— улица Судостроительная, 7−29 и 18−48;

— улица Циолковского, 75−79;

— улица Войкова, 22−52 и 51−107;

— улица Ленина, 105 Г;

— переулок Краснофлотский, 22Е, 4Д, 4Ж, 4 Г;

— улица Искусственная, 29;

— улица Селиванова, 35−49;

— улица Ищенко, 2−8 и 5−15;

— улица Ивахненко, 2−10 и 7−11;

— переулок Столярный, 1−11 и 2−12;

— проспект Мира, 11−21;

— улица Промышленная, 1−35 и 24−42;

— улица Инструментальная, 11−23;

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11, 34, 69−71.

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