Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 8 июня

Отключения света в Ростове на 8 июня оставят без электричества сотни домов и тысячи людей. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Выяснили, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Майская, 15−23 и 14−28;
— улица 14-я линия, 1−7 и 2−16;
— улица 16-я линия, 1−9 и 2−14;
— улица 18-я линия, 12/73, 67, 67/1, 69, 90−98;
— улица Лекальная, 10−12;
— переулок Больничный, 1−27;
— переулок Лечебный, 21−27 и 18−28;
— улица 18-я линия, 67, 67/1, 73/12;
— улица 20-я линия, 50, 54, 60;
— улица Ченцова, 77;
— переулок Аэроклубовский, 15−31, 30;
— улица Портовая, 441−495;
— улица Сейнерная, 1−37, 2−58, 35/1, 35/2, 35/3, 35/4, 35/5, 35/6, 35/7, 35/8, 35/9;
— улица Судостроительная, 7−29 и 18−48;
— улица Циолковского, 75−79;
— улица Войкова, 22−52 и 51−107;
— улица Ленина, 105 Г;
— переулок Краснофлотский, 22Е, 4Д, 4Ж, 4 Г;
— улица Искусственная, 29;
— улица Селиванова, 35−49;
— улица Ищенко, 2−8 и 5−15;
— улица Ивахненко, 2−10 и 7−11;
— переулок Столярный, 1−11 и 2−12;
— проспект Мира, 11−21;
— улица Промышленная, 1−35 и 24−42;
— улица Инструментальная, 11−23;
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11, 34, 69−71.
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