В Хабаровске энергетики нашли более 50 незаконных подключений к электричеству в аварийных домах

Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, с начала года обследовано более 300 ветхих и аварийных домов. В 44 случаях хозяева подключили гаражи и хозпостройки к электричеству от своих квартир. Ещё 9 раз обнаружили незаконное подключение к общим электросетям дома.