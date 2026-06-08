В Хабаровске энергетики нашли более 50 незаконных подключений к электричеству в аварийных домах

В Хабаровске специалисты проверили ветхие и аварийные дома и обнаружили десятки незаконных подключений к электросетям. Проверки прошли на улицах Тихоокеанской, Руднева, Тимирязева, проспекте 60-летия Октября, Сибирской и Семашко. Энергетики выявили подключения хозяйственных построек: гаражей, бань и сараев. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, с начала года обследовано более 300 ветхих и аварийных домов. В 44 случаях хозяева подключили гаражи и хозпостройки к электричеству от своих квартир. Ещё 9 раз обнаружили незаконное подключение к общим электросетям дома.
Начальник Хабаровского расчётно-контрольного центра Елена Мадист пояснила:
— По 27 незаконно подключенным объектам уже ограничили подачу электричества. Работа по отключению остальных незаконных подключений продолжается.
Самовольное подключение к электросетям и безучётное потребление энергии — нарушение закона. По каждому случаю энергетики составили акт и направили владельцам требование устранить нарушения. Потребителям также придётся оплатить электричество, которое они использовали незаконно.
Энергетики напоминают: такие подключения особенно опасны в ветхом и аварийном жилье. Из-за них сети получают дополнительную нагрузку, растёт риск перебоев с электричеством у других жильцов, возрастает пожарная опасность.
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