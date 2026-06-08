У кого в России зарплата больше 200 тыс. рублей — Росстат поделился данными

По информации ведомства за март, средняя зарплата в сфере добычи нефти и газа, а также в области информации и связи составила 226 тыс. руб. В производстве табачных изделий работники в среднем получали 218 тыс. руб. Самая высокая средняя оплата труда зафиксирована в финансовой и страховой отрасли — 314 тыс. руб. Для сравнения: средняя зарплата по России в марте достигла 112,6 тыс. руб. Источник: РБК.