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У кого в России зарплата больше 200 тыс. рублей — Росстат поделился данными

По информации ведомства за март, средняя зарплата в сфере добычи нефти и газа, а также в области информации и связи составила 226 тыс. руб. В производстве табачных изделий работники в среднем получали 218 тыс. руб. Самая высокая средняя оплата труда зафиксирована в финансовой и страховой отрасли — 314 тыс. руб. Для сравнения: средняя зарплата по.

По информации ведомства за март, средняя зарплата в сфере добычи нефти и газа, а также в области информации и связи составила 226 тыс. руб. В производстве табачных изделий работники в среднем получали 218 тыс. руб. Самая высокая средняя оплата труда зафиксирована в финансовой и страховой отрасли — 314 тыс. руб. Для сравнения: средняя зарплата по России в марте достигла 112,6 тыс. руб. Источник: РБК.