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Лучших экологов наградили в Хабаровском крае

В Доме официальных приемов провели торжественное мероприятие, посвященное Всемирному Дню окружающей среды. 34 представителя отрасли получили грамоты и благодарственные письма. По словам министра природных ресурсов края Александра Леонтьева, экологическое благополучие сегодня — стратегический приоритет, в крае успешно действуют соответствующие региональные и федеральные программы и проекты. Есть первые результаты федпроекта по снижению выбросов вредных веществ в.

В Доме официальных приемов провели торжественное мероприятие, посвященное Всемирному Дню окружающей среды. 34 представителя отрасли получили грамоты и благодарственные письма. По словам министра природных ресурсов края Александра Леонтьева, экологическое благополучие сегодня — стратегический приоритет, в крае успешно действуют соответствующие региональные и федеральные программы и проекты. Есть первые результаты федпроекта по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу «Чистый воздух» президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». Также развивается система особо охраняемых территорий и волонтерская деятельность края.