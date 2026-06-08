Лучших экологов наградили в Хабаровском крае

В Доме официальных приемов провели торжественное мероприятие, посвященное Всемирному Дню окружающей среды. 34 представителя отрасли получили грамоты и благодарственные письма. По словам министра природных ресурсов края Александра Леонтьева, экологическое благополучие сегодня — стратегический приоритет, в крае успешно действуют соответствующие региональные и федеральные программы и проекты. Есть первые результаты федпроекта по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу «Чистый воздух» президентского нацпроекта «Экологическое благополучие». Также развивается система особо охраняемых территорий и волонтерская деятельность края.