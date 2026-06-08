В июне россияне получат пенсии раньше обычного

12 июня, пятница, станет выходным, поэтому отдых продлится три дня — до 14 июня включительно. Тем, у кого получение пенсии выпадает на 12, 13 или 14 числа, деньги зачислят 11 июня. Пенсии за выходные 20 и 21 июня придут 19 июня, а за 27 и 28 июня — 26 июня.