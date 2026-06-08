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Нефтяники «РН-Ванкор» провели мероприятия в поддержку Дня защиты детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «РН-Ванкор» провел мероприятия ко Дню защиты детей для юных жителей Красноярска.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «РН-Ванкор» провел мероприятия ко Дню защиты детей для юных жителей Красноярска.

Для воспитанников социального реабилитационного центра «Росток» был организован творческий мастер-класс по изготовлению игрушек из фетра. Дети своими руками создавали белого мишку — символ Арктики, представителя коренных народов и северного оленя.

А на традиционном городском событии — семейном фестивале «Первый Детский», который объединил более 100 различных площадок, нефтяники «РН-Ванкор» представили свою интерактивную локацию, где можно было поиграть в настольные игры, принять участие в творческих мастер-классах и традиционной забаве коренных малочисленных народов Севера — метании маута на хорей.

Отметим, «РН-Ванкор» уделяет особое внимание социальной ответственности и регулярно помогает детским учреждениям. В их числе центры «Радуга» и «Росток», детские дома в Красноярске и на севере региона. Предприятие дарит ребятам новогодние подарки, помогает собраться в школу, организует для них различные мероприятия и субботники. При поддержке нефтяников в трёх филиалах центра «Радуга» был сделан масштабный ремонт и модернизация творческих мастерских, что ускоряет реабилитационный процесс и социализацию детей.

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