Нефтяники «РН-Ванкор» провели мероприятия в поддержку Дня защиты детей

Отметим, «РН-Ванкор» уделяет особое внимание социальной ответственности и регулярно помогает детским учреждениям. В их числе центры «Радуга» и «Росток», детские дома в Красноярске и на севере региона. Предприятие дарит ребятам новогодние подарки, помогает собраться в школу, организует для них различные мероприятия и субботники. При поддержке нефтяников в трёх филиалах центра «Радуга» был сделан масштабный ремонт и модернизация творческих мастерских, что ускоряет реабилитационный процесс и социализацию детей.