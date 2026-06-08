Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости краснухой в России

В октябре в России провели так называемую подчищающую вакцинацию против краснухи. Дополнительно прививали женщин в фертильном возрасте, так как заражение краснухой является одним из показаний к аборту. С 2017 года в России вспышек не было, но в 2024 году зафиксирован рост заболеваемости, в связи с чем власти и решили принять меры.