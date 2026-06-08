Глава СКР ждет доклада о расследовании дела по факту нерасселения аварийного дома в Перми

Ранее в приемную главы СКР обратилась жительница Перми, пожаловавшаяся на длительное нерасселение многоквартирного дома на ул. Ударника, 11. Здание 1932 года постройки находится в непригодном состоянии: разрушаются несущие конструкции, инженерные системы изношены, подвальные помещения регулярно затапливаются. Несмотря на признание строения аварийным в 2017 году, новые квартиры жильцам не предоставлены. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, сроки расселения перенесены на 2031 год. В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело.