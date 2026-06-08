Белорусский врач назвала опасность пищевой добавки Е-129 в продуктах

Однако еще заметили, что именно краситель «очаровательный красный» — Е-129 является синтетическим. Его производят из продуктов переработки углеводородного сырья. Поэтому организмом такая добавка воспринимается как чужеродная, из-за чего и реакция может быть любой: от аллергии до настоящей зависимости.