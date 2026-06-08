Белорусский врач назвала опасность пищевой добавки Е-129 в продуктах

Стало известно, чем опасна пищевая добавка Е-129 в продуктах, рассказали в эфире телеканала ОНТ.
Так, специалисты обратили внимание на добавку Е-129, которая «отвечает» за красный цвет в продуктах. Ученые предупредили, что данный краситель несет опасность для детской психики и кишечника.
При этом в Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья объяснили, что маркировка добавки «Е», говорит о том, что данная пищевая добавка допущена в ЕС к применению.
— Если и написано «Е» и номер, это говорит о том, что это вещество досконально изучено, — прокомментировала Алла Бондарук, заведующая лабораторией комплексных проблем гигиены пищевых продуктов центра.
Однако еще заметили, что именно краситель «очаровательный красный» — Е-129 является синтетическим. Его производят из продуктов переработки углеводородного сырья. Поэтому организмом такая добавка воспринимается как чужеродная, из-за чего и реакция может быть любой: от аллергии до настоящей зависимости.
— Дети, у которых есть повышенная активность, могут испытывать тревожность. При сверхчувствительности вот эти «ешки» могут привести к СДВГ-синдрому (синдрому дефицита внимания и гиперактивности. — Ред.), — отметила Снежана Кавриго, заведующая Минским городским центром здоровья.
Тем временем специалисты сказали, как определить сладкую клубнику по одному взгляду на ягоду.