Студенты в России все чаще выбирают медицину и инженерию

Абитуриенты всё активнее отдают предпочтение инженерным направлениям и медицинским профилям. Соответствующую информацию приводит URA.RU, опираясь на данные аналитических исследований.
Как показал опрос, родители учеников девятых классов в 56% случаев ориентируют детей на поступление в колледжи, в то время как среди родителей одиннадцатиклассников 63% делают ставку на получение высшего образования, и лишь 11% рассматривают вариант с колледжем.
Претерпела изменения и популярность факультетов: если на протяжении многих лет лидирующие позиции занимали IT-специальности, то в 2026 году самыми востребованными областями стали инженерия и медицина.
В деле организатора туров для блогеров появились новые эпизоды мошенничества.