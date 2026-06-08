Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Студенты в России все чаще выбирают медицину и инженерию

Абитуриенты всё активнее отдают предпочтение инженерным направлениям и медицинским профилям.

Абитуриенты всё активнее отдают предпочтение инженерным направлениям и медицинским профилям. Соответствующую информацию приводит URA.RU, опираясь на данные аналитических исследований.

Как показал опрос, родители учеников девятых классов в 56% случаев ориентируют детей на поступление в колледжи, в то время как среди родителей одиннадцатиклассников 63% делают ставку на получение высшего образования, и лишь 11% рассматривают вариант с колледжем.

Претерпела изменения и популярность факультетов: если на протяжении многих лет лидирующие позиции занимали IT-специальности, то в 2026 году самыми востребованными областями стали инженерия и медицина.

В деле организатора туров для блогеров появились новые эпизоды мошенничества.