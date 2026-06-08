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В ФМБА рассказали, когда на рынке появится первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции

Скворцова: первая российская вакцина от менингококка выйдет на рынок в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции будет зарегистрирована и появится на рынке уже в 2026 году. Об этом РИА Новости сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

По ее словам, аналогов этой вакцине в мире нет.

«Она называется Менговакс B, так как содержит серотип В, вызывающий тяжелые септические формы менингококковой инфекции», — сказала Скворцова.

Ранее сообщалось, что вакцина от аллергии на пыльцу березы станет доступна россиянам осенью 2026 года. Как тогда отмечала глава ФМБА, уникальность ее заключается в том, что мы впервые применили метод картирования аллергена — вычленения из него только тех фрагментов, которые отвечают за формирование гуморального иммунитета, антительного.

Также сообщалось, что российские ученые представили новые онковакцины. Они рассказали, от каких видов рака защитит препарат.