В ФМБА рассказали, когда на рынке появится первая российская пятивалентная вакцина от менингококковой инфекции

Ранее сообщалось, что вакцина от аллергии на пыльцу березы станет доступна россиянам осенью 2026 года. Как тогда отмечала глава ФМБА, уникальность ее заключается в том, что мы впервые применили метод картирования аллергена — вычленения из него только тех фрагментов, которые отвечают за формирование гуморального иммунитета, антительного.