Под Пермью в массовом ДТП разбился 20-летний водитель иномарки

Около 22:30 в направлении поселка Новые Ляды двигался автомобиль «Рено Сандеро» под управлением водителя 2006 года рождения. На 8 км автодороги он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Рено-Флюенс» под управлением водителя 1985 года рождения.