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Под Пермью в массовом ДТП разбился 20-летний водитель иномарки

Водитель допустил выезд на встречную полосу движения.

Источник: Комсомольская правда

На автодороге «Пермь — Новые Ляды» вечером 6 июня произошло массовое ДТП. Подробности смертельной аварии сообщила Госавтоинспекция Пермского края.

Около 22:30 в направлении поселка Новые Ляды двигался автомобиль «Рено Сандеро» под управлением водителя 2006 года рождения. На 8 км автодороги он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем «Рено-Флюенс» под управлением водителя 1985 года рождения.

После столкновения «Рено Сандеро» откинуло на попутный автомобиль «КИА» под управлением водителя 1978 года рождения. В результате ДТП водитель «Рено Сандеро» погиб, его пассажир и пассажир автомобиля «Рено Флюенс» получили травмы.

Краевые органы внутренних дел проводят проверку, устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.