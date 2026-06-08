Более 15 тысяч жителей края поддержали акцию «Лесопожарный автопатруль»

В Красноярском крае завершается акция «Лесопожарный автопатруль». За 2,5 месяца лесные пожарные прошли сотни километров маршрутов от юга до севера региона и посетили около 70 населенных пунктов. Участниками акции стали более 15 тысяч человек. Жителям рассказывали, как правильно вести себя в лесу, соблюдать правила пожарной безопасности, осторожно обращаться с огнем и почему нельзя сжигать сухую траву и мусор. В этом году к акции также присоединились сотрудники лесничеств, лесной охраны и полиции. Общая цель — снизить число лесных пожаров по вине человека. Это одна из задач национального проекта «Экологическое благополучие». [caption id= «attachment_368578» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: пресс-служба Лесопожарного центра Красноярского края[/caption] Специалисты провели квесты и мастер-классы с запуском дрона и демонстрацией лесопожарной спецтехники в школах Минусинска и поселка Шушенское. Ребята из Емельяновского округа смогли посидеть за рулем пожарной машины, увидеть ранцевые огнетушители, воздуходувки, топоры и бензопилы. Напомним, что жителям Красноярского края напомнили, как выбрать инструктора для похода.