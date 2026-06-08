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В Прикамье осталось всего 30 частных детективов

Профессия остаётся малоприбыльной и сильно ограниченной законодательством, поэтому число будет сокращаться и дальше.

Число частных детективов в Прикамье сократилось до 30, сообщает v-kurse.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по Пермскому краю.

В 2025 году Росгвардия выдала две новые лицензии, а за первые три месяца 2026 года — ещё одну. Однако за последние полтора года четверо детективов добровольно отказались от лицензии. 12 из 30 работают в краевой столице.

По мнению экспертов, профессия остаётся малоприбыльной и сильно ограниченной законодательством, поэтому число частных детективов будет сокращаться и дальше.

Бывший сотрудник правоохранительных органов и экс-частный детектив (пожелавший остаться неназванным) пояснил: частный сыщик не имеет права носить оружие, пользоваться скрытыми камерами и микрофонами, а записывать разговоры или снимать на видео может только с согласия того, кого проверяет. Поэтому многие детективы, по его словам, становятся внештатными сотрудниками полиции, чтобы получить больше прав.

Ранее сайт perm.aif.ru писал про топ-5 маньяков Пермского края.