В Прикамье осталось всего 30 частных детективов

Бывший сотрудник правоохранительных органов и экс-частный детектив (пожелавший остаться неназванным) пояснил: частный сыщик не имеет права носить оружие, пользоваться скрытыми камерами и микрофонами, а записывать разговоры или снимать на видео может только с согласия того, кого проверяет. Поэтому многие детективы, по его словам, становятся внештатными сотрудниками полиции, чтобы получить больше прав.