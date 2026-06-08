Красноярца будут судить за ложное сообщение о бомбе в доме бывшей жены из мести

По данным полиции, мужчина приехал в гости к ребенку и бывшей супруге. Через некоторое время женщина с дочерью ушли, а он остался в квартире и начал употреблять спиртное. Позже, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина сообщил об опасном предмете в доме бывшей жены.