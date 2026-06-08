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Красноярца будут судить за ложное сообщение о бомбе в доме бывшей жены из мести

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В феврале в дежурную часть полиции от оператора службы 112 поступила информация о возможном нахождении опасного предмета в одном из жилых домов на проспекте 60 лет Образования СССР в микрорайоне Солнечный.

На место направили следственно-оперативную группу и кинолога со служебной собакой. При обследовании дома предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, не обнаружили.

В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность звонившего. Им оказался 44-летний житель Красноярска.

По данным полиции, мужчина приехал в гости к ребенку и бывшей супруге. Через некоторое время женщина с дочерью ушли, а он остался в квартире и начал употреблять спиртное. Позже, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина сообщил об опасном предмете в доме бывшей жены.

Обвиняемый признал вину и пояснил, что решил отомстить бывшей супруге, ошибочно полагая, что между ними произошла ссора.

Следователи возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.