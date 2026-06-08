Более 100 красноярцев вышли на экологическую акцию «Чисто Базаиха»

В Красноярске прошла ежегодная экологическая акция «Чисто Базаиха». В этом году она приурочена к 20-летию «Бобрового лога».
150 человек приняли участие в уборке берегов реки и экологической тропы на верхней станции канатной дороги К1. К акции присоединились корпоративные волонтеры «Норникеля» из Енисейского речного пароходства, представители национального парка «Красноярские Столбы», сотрудники Фанпарка, общественных организаций, а также неравнодушные жители города. После завершения уборки весь собранный мусор — 120 мешков — вывезли с территории.
Экологическая акция проводится с 2022 года в рамках экомарафона «Понеслось!» компании «Норникель». По словам генерального директора Фанпарка «Бобровый лог» Валерия Ильичева, идея проекта появилась после того, как сотрудники обратили внимание на состояние берегов реки.
«В свое время мы увидели, что вдоль Базаихи есть места, где скапливается мусор. Поэтому решили организовать экологическую акцию, направленную на очистку реки и прилегающей территории. Сегодня она уже стала традиционной и ежегодно собирает более ста участников. В этом году это событие, как и все остальные, что проходят у нас, приурочено к 20-летию “Бобрового лога”. Мы постоянно работаем на улучшение Фанпарка. В течение этих лет он превратился из локального городского горнолыжного комплекса в курорт мирового уровня», — рассказал Валерий Ильичев.
Среди участников акции были как постоянные волонтеры, так и те, кто присоединился впервые. Студентка Красноярского художественного училища имени Василия Сурикова Лиза, которая пришла на уборку вместе с друзьями, призналась, что новый опыт оказался для нее не только полезным, но и неожиданно увлекательным.
«Важно помогать сохранять чистоту таких мест отдыха. И людям потом приятнее здесь находиться, и самому хорошо от того, что сделал что-то полезное. Нам очень понравилось, поэтому, если будут приглашать еще, обязательно придем», — поделилась девушка.
Различные экологические проекты на территории Фанпарка реализуются с 2011 года, а с 2018 года «Бобровый лог» и Нацпарк «Красноярские Столбы» преображаются при участии корпоративных волонтеров «Норникеля». Их силами проводится не только уборка, но и благоустройство туристических маршрутов и природных объектов.
По словам заместителя директора по коммуникациям Красноярского представительства компании «Норникель» Елены Харламовой, сейчас эта работа выходит на новый уровень:
«“Норникель” уже много лет реализует волонтерские проекты в Красноярске. Эта деятельность для компании — важный инструмент по формированию социального капитала территории, и сейчас наша основная задача — создать в Красноярске устойчивую среду корпоративного волонтерства. Мы будем настраивать системную работу при участии Национального совета по корпоративному волонтерству, наших друзей и партнеров, представителей бизнеса, власти и городских сообществ, а также вовлекая еще больше наших сотрудников. Ближайшим важным событием, которое ждет Красноярск, станет открытие Центра научного волонтерства компании “Норникель” на “Красноярских Столбах”».
Главный же результат акции «Чисто Базаиха» в развитии культуры бережного отношения к природе. Если сравнивать с первыми годами проведения акции, мусора стало меньше. Это подтверждают постоянные участники экологических мероприятий. Представитель Совета ветеранов Зинаида Пергунова, которая принимает участие в подобных акциях уже много лет, говорит, что разница заметна невооруженным глазом.
«Первые годы мусора было значительно больше. Сейчас люди стали внимательнее относиться к природе. Очень радует, что вместе с ветеранами на уборку приходят школьники, студенты и молодые сотрудники предприятий», — рассказала она.
Добавим, за два десятилетия территория Фанпарка «Бобровый лог», где была построена первая в Сибири пассажирская канатная дорога, превратилась в современный всесезонный курорт в черте Красноярска. Сегодня здесь не только развивают туристическую инфраструктуру, но и уделяют большое внимание сохранению окружающей среды и поддержке экологических инициатив.
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