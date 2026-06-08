Более 100 красноярцев вышли на экологическую акцию «Чисто Базаиха»

«В свое время мы увидели, что вдоль Базаихи есть места, где скапливается мусор. Поэтому решили организовать экологическую акцию, направленную на очистку реки и прилегающей территории. Сегодня она уже стала традиционной и ежегодно собирает более ста участников. В этом году это событие, как и все остальные, что проходят у нас, приурочено к 20-летию “Бобрового лога”. Мы постоянно работаем на улучшение Фанпарка. В течение этих лет он превратился из локального городского горнолыжного комплекса в курорт мирового уровня», — рассказал Валерий Ильичев.