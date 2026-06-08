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На предстоящей рабочей неделе нижегородцев ожидает теплая и пасмурная погода

Самым жарким днем станет нерабочая пятница — воздух днем прогреется до +28 градусов.

Источник: Нижегородская правда

Короткая рабочая неделя, с 8 по 12 июня, в Нижнем Новгороде будет пасмурной. По прогнозу сервиса Яндекс Погода, жаркая, но облачная погода ожидает нижегородцев все рабочие дни.

В понедельник, 8 июня, утро будет солнечным, но днем солнце затянется облаками. Температура воздуха составит +26 градусов. Несмотря на пасмурность, осадков не ожидается.

Во вторник, 9 июня, утром снова выглянет солнце, но затем в Нижний Новгород придут дожди, который продлятся на протяжении всего дня. На температуру осадки не повлияют — столбики термометра покажут + 25 градусов.

Среда и четверг, 10 и 11 июня, будут пасмурными, без дождей. За окном на протяжении двух дней будет по-летнему тепло — +26 градусов.

Праздничная пятница, 12 июня, по прогнозу синоптиков станет самым жарким днем недели. Утром температура воздуха составит +22 градуса. На протяжении всего дня погода будет солнечной, за окном ожидается температура + 28 градусов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, какая погода ждет россиян в июне.