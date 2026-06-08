Только по счетчику: что даст людям изменение порядка оплаты за отопление

«Приведу пример — один самый хитрый жилец ставит счетчик, “закручивает” свою батарею на ноль и уезжает на зиму в теплые края, а его квартиру бесплатно “греют” соседи вокруг. Или, например, если у дома большие теплопотери, а рядом с дырявой крышей живут пенсионеры, то по счетчику у них тоже намотает огромная сумма. Но главное — в большинстве регионов у нас вертикальная разводка труб. И чтобы поставить туда приборы учета, людям надо потратить большое количество денег», — пояснил он.
В новом жилом фонде, отметил Дмитрий Бондарь, этот закон может быть применен, так как сама система отопления там устроена иначе и изначально продумана иная разводка отопления, позволяющая поставить прибор учета на каждую квартиру в отдельности.
В Крыму же, добавил спикер, следует учитывать и то, что часто оплата за отопление осуществляется жильцами на протяжении всего года, несмотря на принятое с 1 марта 2025 года постановление, запрещающее регионам использовать такую схему.
«Несмотря на то, что на федеральном уровне утвердили оплату по факту только зимой, за субъектами оставили право сохранять прежнюю систему, когда расчеты растягивают на круглый год. И вот в Республике Крым как раз-таки не поменяли данный порядок, поэтому жители по-прежнему могут платить за тепло круглый год», — дал разъяснение эксперт.
Этот момент, по его мнению, также необходимо изменить, прежде чем законодательно обязывать жильцов устанавливать счетчики на отопление.
«Установка счетчиков на отопление никак не решит проблему и не сделает оплату по факту, потому что порядок уже определен, необходимо принимать изменения на уровне региона. Например, оплату только зимой, и уже потом задумываться о том, каким образом устанавливать людям счетчики», — обозначил Дмитрий Бондарь.
В то же время эксперт не отрицает, что рассматриваемый законопроект все же имеет под собой рациональное основание и рассчитан на существенную экономию средств абонентов, но его необходимо корректировать и дорабатывать к реальным условиям жизни большинства россиян.
«Счетчики — это, конечно, здорово и прекрасно, но когда нет технической возможности в большинстве домов, как мы эту проблему будем решать? Это вопрос со звездочкой. И решения, к сожалению, в данном законопроекте нет», — подчеркнул он.