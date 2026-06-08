Только по счетчику: что даст людям изменение порядка оплаты за отопление

«Приведу пример — один самый хитрый жилец ставит счетчик, “закручивает” свою батарею на ноль и уезжает на зиму в теплые края, а его квартиру бесплатно “греют” соседи вокруг. Или, например, если у дома большие теплопотери, а рядом с дырявой крышей живут пенсионеры, то по счетчику у них тоже намотает огромная сумма. Но главное — в большинстве регионов у нас вертикальная разводка труб. И чтобы поставить туда приборы учета, людям надо потратить большое количество денег», — пояснил он.