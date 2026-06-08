Итоги трёхлетней работы хабаровского центра «ВОИН» представили Юрию Трутневу

В мае 2025 года инструкторы организовали военно-тактическую игру «Тропа воина», в которой сразились команды из числа лучших курсантов хабаровского филиала. Этот опыт был учтен при разработке Всероссийских военно-тактических соревнований "Путь ВОИНа, проводимых среди региональных отделений Центра по всей России. Курсанты из Хабаровского края заняли третье место на итоговых испытаниях в Якутии, войдя в число лучших региональных команд.