Итоги трёхлетней работы хабаровского центра «ВОИН» представили Юрию Трутневу

Заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО, Председатель Наблюдательного совета Центра «ВОИН» Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Хабаровский край посетил филиал Центра в Хабаровском крае, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Юрий Трутнев, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и главы других регионов ДФО оценили материально-техническую базу организации и достигнутые за время ее работы результаты.
Директор филиала Георгий Волкушин рассказал, что за три года работы филиал занял значимое место в системе патриотического воспитания края. Инфраструктура включает 10 учебных классов, спортивный зал, тир, актовый зал, технические помещения, современную материально-техническую базу и позволяет единовременно обучать до трехсот курсантов.
В филиале сформирован опытный инструкторский состав. Из 19 человек 18 — ветераны боевых действий, 10 человек — участники специальной военной операции, 12 инструкторов имеют государственные награды.
Хабаровский филиал Центра «ВОИН» обучил более 10 тысяч курсантов. Летние смены «Время юных героев» позволяют подготовить подростков по программам Центра в тех регионах, где он еще не ведет работу.
Филиал также проводит подготовку военнослужащих, добровольцев, убывающих в зону специальной военной операции. За время работы его инструкторы подготовили около двухсот военнослужащих.
В мае 2025 года инструкторы организовали военно-тактическую игру «Тропа воина», в которой сразились команды из числа лучших курсантов хабаровского филиала. Этот опыт был учтен при разработке Всероссийских военно-тактических соревнований "Путь ВОИНа, проводимых среди региональных отделений Центра по всей России. Курсанты из Хабаровского края заняли третье место на итоговых испытаниях в Якутии, войдя в число лучших региональных команд.