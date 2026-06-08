Юрист разъяснил права абитуриентов при поступлении в вуз

Он отметил, что в этом году для программ бакалавриата и специалитета действует правило: не более пяти вузов одновременно и до пяти направлений в каждом. Кроме того, абитуриенты могут участвовать в конкурсе на бюджетные и платные места без предоставления оригинала аттестата — достаточно заверенной копии.