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Юрист разъяснил права абитуриентов при поступлении в вуз

Юрист Курбаков: абитуриенты могут подавать документы одновременно в пять вузов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Абитуриенты при поступлении в вуз имеют право подавать документы одновременно в пять вузов и на пять направлений, участвовать в конкурсе без предоставления оригинала аттестата, а также заранее ознакомиться с программами вступительных испытаний, рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.

Он отметил, что в этом году для программ бакалавриата и специалитета действует правило: не более пяти вузов одновременно и до пяти направлений в каждом. Кроме того, абитуриенты могут участвовать в конкурсе на бюджетные и платные места без предоставления оригинала аттестата — достаточно заверенной копии.

«Особое значение имеет право абитуриента на прохождение вступительных испытаний в установленные сроки по утвержденным критериям. Также они вправе заранее ознакомиться с программами испытаний и получить консультацию по подготовке к ним», — сказал Курбаков.

Юрист добавил, что льготные категории (дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий) могут претендовать на особую квоту — не менее 10% бюджетных мест. Некоторым льготникам достаточно результатов ЕГЭ, внутренние экзамены сдавать не нужно.

Кроме того, вузы публикуют на сайтах списки поступающих с баллами, и абитуриент может в любой момент посмотреть свою позицию в конкурсе и узнать, сколько человек подали заявления на выбранное направление, заключил Курбаков.