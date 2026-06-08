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В Омской области на среднюю зарплату можно купить 1 070 литров бензина

Омская область на 43-м месте в стране по доступности топлива марки АИ 92.

Источник: Om1 Омск

Аналитики РИА Новости подсчитали, сколько бензина марки АИ-92 можно приобрести на среднюю зарплату в регионах России. Жители Омской области могут купить 1070 литров топлива. По этому показателю регион занимает 43-е место в стране.

За год цена бензина АИ-92 в Омской области выросла на 11,6% и достигла 60,59 рубля за литр. Дешевле топливо продаётся только в Челябинской (59,52 ₽) и Курганской областях (59,68 ₽).

Самым доступным бензин оказался в Москве — на среднюю зарплату можно приобрести 2533 литра топлива, в Чукотском автономном округе — 2500 литров, в Ямало-Ненецком автономном округе — 2400 литров.

Меньше всего топлива могут купить жители кавказских республик: Дагестана — 681 литр, Чечни — 670 литров, Ингушетии — 638 литров.

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