У жителя Волгоградской области изъяли 80 банковских карт и 50 сим-карт

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Волгоградской области пресекли деятельность 23-летнего безработного жителя региона. Молодой человек, по версии следствия, приобретал банковские карты, оформленные на посторонних людей в разных кредитных организациях. С их помощью он обналичивал средства, полученные преступным путём, в том числе в результате мошеннических действий. За своё участие в незаконной схеме фигурант получал процент в качестве вознаграждения.
В мае 2026 года противоправная деятельность подозреваемого была остановлена. При обыске в его жилище полицейские обнаружили и изъяли 80 банковских карт, 50 сим-карт и 15 мобильных телефонов. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 187 УК РФ. Он сознался в содеянном, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается, устанавливаются все эпизоды и возможные соучастники.