У жителя Волгоградской области изъяли 80 банковских карт и 50 сим-карт

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Волгоградской области пресекли деятельность 23-летнего безработного жителя региона. Молодой человек, по версии следствия, приобретал банковские карты, оформленные на посторонних людей в разных кредитных организациях. С их помощью он обналичивал средства, полученные преступным путём, в том числе в результате мошеннических действий. За своё участие в незаконной схеме фигурант получал процент в качестве вознаграждения.