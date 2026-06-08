Красноярск 9 июня накроет магнитная буря

Жителей Красноярского края предупредили о сильной магнитной буре. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, она накроет наш регион во вторник, 9 июня.
Буря начнется около 8:00 и продлится до 16:00. В пике она превысит среднюю отметку G2.
Для метеозависимых красноярцев это значит, что уже скоро могут возникнуть головные боли, а также проблемы с давлением. Возможна бессонница, недомогание и головокружение. В такой период лучше воздержаться от вредных привычек и высыпаться.
Ранее мы писали, что в Минусинске будут судить подростка за кражу 1,7 миллиона рублей у 78-летней местной жительницы.