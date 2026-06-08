В Перми скончался сотрудник футбольного клуба «Звезда-2005»

Андрей Зайцев родился 8 сентября 1967 года. Он был не только опытным специалистом, но и хорошим другом. Его вклад в развитие клуба и обеспечение безопасности был неоценим. Его профессионализм и доброта навсегда останутся в памяти коллег, тренерского штаба и игроков клуба.