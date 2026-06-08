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В Перми скончался сотрудник футбольного клуба «Звезда-2005»

Андрей Зайцев работал заместитель управляющего клуба по безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» с глубоким прискорбием сообщил об уходе из жизни 5 июня заместителя управляющего клуба по безопасности Зайцева Андрея Владиславовича. Коллега скоропостижно скончался в возрасте 58 лет.

Андрей Зайцев родился 8 сентября 1967 года. Он был не только опытным специалистом, но и хорошим другом. Его вклад в развитие клуба и обеспечение безопасности был неоценим. Его профессионализм и доброта навсегда останутся в памяти коллег, тренерского штаба и игроков клуба.

ЖФК «Звезда-2005» выражаем искренние соболезнования семье и близким Андрея Владиславовича. Пусть его светлая память живет в сердцах.

Прощание состоится с 13:00 9 июня в Троицкой церкви Перми на ул. Висимской,